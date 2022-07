Pamela Prati ha pubblicato il suo nuovo singolo, Sale del Sud, che ha deciso di dedicare a suo nipote, scomparso lo scorso giugno.

Pamela Prati ha pubblicato un nuovo brano, Sale Del Sud, realizzato in collaborazione con Daniele Piovani. La showgirl ha confessato di aver voluto dedicare la canzone a suo nipote, Alessandro, scomparso lo scorso giugno per cause non note. “Il sale che descrivo nel brano è quello delle mie lacrime e ha anche un valore sacrale. Il sale, infatti, nelle antiche mitologie è simbolo di purezza ed eternità e Alessandro sarà per sempre un angelo puro, che vivrà eternamente nei miei ricordi. Questa canzone è una dichiarazione d’amore per lui, e so che potrò ritrovarlo in ogni gesto, abbraccio o carezza e lo ritroverò nella mia terra. Il Sud di cui parlo è sempre la nostra amata Sardegna, dove sono le mie radici e quelle della mia famiglia che ha attraversato con me questo dolore immenso“, ha dichiarato la showgirl in merito alla canzone con un post via social.

Pamela Prati: Sale del Sud

Dopo gli scandali, il libro e il ritorno social, Pamela Prati ha deciso anche di continuare la sua carriera di cantante: nelle ultime ore l’ex stella del Bagaglino ha pubblicato il suo ultimo singolo, Stella del Sud, che ha voluto dedicare al nipote Alessio (figlio di sua sorella, misteriosamente scomparso ancora giovane). A un mese di distanza dalla morte del ragazzo, Pamela Prati non ha ancora svelato quali siano state le causa del suo decesso, e in tanti vorrebbero saperne qualcosa di più.

