Elisabetta Canalis ha postato nelle sue stories uno scatto ironico di sua figlia Skyler Eva con addosso alcuni dei suoi vestiti.

La piccola Skyler Eva ha solo 6 anni ma è già una star dei social: in queste ore la piccola ha conquistato i fan con uno scatto condiviso da sua madre. Approfittando della sua assenza, la bambina avrebbe rubato alcuni capi dal suo guardaroba e li avrebbe sfoggiati sorridente, abbinando il tutto a un berretto con la visiera all’indietro. “Quando mamma e papà non sono in casa…”, ha scritto ironica l’ex velina mostrando la foto nelle sue stories.

Elisabetta Canalis

Skyler Eva con i vestiti di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha sempre protetto gelosamente la privacy di sua figlia Skyler Eva e ha iniziato a lasciarsi andare solo in tempi recenti. La piccola è diventata in pochissimo tempo la beniamina dei suoi fan sui social: oltre a essere bellissima e molto somigliante ai suoi genitori (ha però gli occhi azzurri e i capelli biondi, proprio come il padre) Skyler avrebbe ereditato la simpatia della sua mamma, e questa è una qualità che ha riscosso da subito molto successo sui social.

In tanti sono curiosi di saperne di più sulla figlia dell’ex velina e lei stessa ha confessato che un giorno non le dispiacerebbe ritornare in pianta stabile in Italia per far sentire più vicina sua figlia alle sue origini italiane.

