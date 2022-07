Secondo Nuovo Michelle Hunziker si sarebbe decisa a presentare Giovanni Angiolini anche alla sua figlia maggiore, Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini fanno sul serio: la showgirl nei giorni scorsi avrebbe presentato la sua nuova fiamma alle figlie Sole e Celeste mentre – stando a quanto riporta Nuovo – nelle ultime ore lei e il chirurgo sarebbero stati avvistati a Milano in compagnia della figlia di lei, Aurora Ramazzotti, e del suo fidanzato Goffredo Cerza.

Michelle Hunziker presenta Giovanni a Aurora

Michelle Hunziker avrebbe definitivamente archiviato la separazione da Tomaso Trussardi e oggi si starebbe godendo il suo nuovo amore per Giovanni Angiolini, che avrebbe già presentato alla figlia maggiore. Al momento né la conduttrice né sua figlia hanno parlato pubblicamente della questione ed è probabile che, dopo la fine del matrimonio, la Hunziker preferisca mantenere ancora un profilo basso in merito alla sua nuova liaison.

Lei e Trussardi si sono lasciasti dopo 12 anni d’amore e l’imprenditore non aveva fatto segreto di aver vissuto male l’addio dalla madre delle sue due figlie. Anche lui riuscirà a trovare un nuovo amore in futuro? Per adesso i fan dei social sono soprattutto curiosi di saperne di più in merito alla liaison tra la showgirl e l’avvenente chirurgo.

