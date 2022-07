Fabrizio Corona ha confessato quali sarebbero le sue intenzioni per il futuro e ha svelato di voler entrare in politica.

Dopo che Mario Draghi ha rassegnato le sue dimissioni anche Fabrizio Corona ha deciso di commentare la notizia della caduta di Governo via social, e alla trasmissione Iceberg di Telelombardia ha confessato – tra il serio e il faceto – che nel suo futuro potrebbe esserci proprio la politica: “Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute”, ha dichiarato l’ex Re dei paparazzi.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: la confessione sulla politica

Fabrizio Corona ha ammesso che starebbe vivendo un periodo di grande serenità – oggi sembra aver trovato un equilibrio anche grazie alla giovanissima fidanzata, Sara Barbieri – e, durante le sue vacanze a Capri, ha ammesso di voler presto tornare a lavoro e ha anche rivelato di volersi candidare alle elezioni politiche.

“Vivo una fase molto serena della mia vita. Ormai le tempeste sono passate, mi sto concentrando sul mio lavoro, finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni. A settembre riapro l’ufficio e può essere che mi presento alle elezioni politiche”, ha dichiarato l’ex marito di Nina Moric, le cui dichiarazioni ovviamente non hanno mancato di scatenare polemiche.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG