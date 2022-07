Secondo il settimanale Nuovo l’ex Capitano Francesco Totti non avrebbe mai voluto separarsi dalla moglie Ilary Blasi.

Il settimanale Nuovo ha riportato alcune indiscrezioni attribuite a persone vicine a Francesco Totti le quali avrebbero sostenuto che lui non avrebbe mai voluto la separazione dalla madre dei suoi figli, Ilary Blasi. “La decisione l’ha presa lei, era sempre arrabbiata e nervosa”, si legge sul settimanale.

Francesco Totti

Francesco Totti non voleva separarsi da Ilary

Nel comunicato con cui ha annunciato la fine del suo matrimonio, Francesco Totti ha sottolineato di aver tentato di tutto prima di prendere la decisione che “sarebbe stata inevitabile”. Nonostante nei giorni scorsi sia stato avvistato nei pressi della casa della sua nuova presunta fiamma, Noemi Bocchi, secondo il settimanale Nuovo l’ex Capitano della Roma non avrebbe mai voluto separarsi dalla moglie. Sarà vero?

Per il momento né lui né la showgirl hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito alla vicenda e, secondo il pr Alex Nuccetelli, i due sarebbero già impegnati in delle nuove relazioni. Dopo l’annuncio d’addio al marito Ilary Blasi è partita per l’Africa insieme ai figli, mentre Totti sarebbe rimasto a Roma (dove sembra sia alla ricerca di un nuovo appartamento). In tanti tra i fan della coppia sono impazienti di saperne di più sulla loro clamorosa rottura e si chiedono se emergeranno mai i motivi che li hanno condotti all’addio.

