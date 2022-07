Manuel Bortuzzo è stato travolto da un’ondata di polemiche dopo che avrebbe bloccato una ragazza disabile sui social.

Una nuova ondata di polemiche ha travolto Manuel Bortuzzo: la vicenda è stata sollevata dalla pagina Veneto Accesibility, che si occupa di trovare posti veramente accessibili per i disabili. La pagina sarebbe gestita da una ragazza – per altro disabile – che ha accusato Bortuzzo di averla bloccata. La ragazza in questione ha provocato il nuotatore chiedendogli come mai fosse riuscito ad assistere al concerto di Ultimo da una posizione privilegiata, ossia sotto al palco. “He già bravo Manuel Bortuzzo beato te che sei vip e puoi vederti ultimo da sotto il palco. Vorrei sapere, il resto dei ragazzi in carrozza dove sono stati esiliati? Li con te vero? E soprattutto visto che si parla sempre di sicurezza, disabilità, concerti perché allora tu sei lì tranquillo? E le vie di fuga?”, ha scritto.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo ha bloccato una ragazza disabile

