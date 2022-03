Manuel Bortuzzo è tornato al GF Vip per parlare approfonditamente di alcuni temi che hanno a che vedere con la disabilità.

Manuel Bortuzzo è tornato al Grande Fratello Vip, dove ha parlato delle difficoltà riscontrate da chi è disabile nella vita di tutti i giorni. Bortuzzo ha anche parlato degli scarsi aiuti economici che verrebbero erogati dallo Stato per chi è nella sua stessa situazione e ha confessato di non poter avere figli se non grazie all’inseminazione artificiale.

“Sogno un futuro con Lulù e di avere dei figli. Io potrò avere figli ma non in modo naturale, con l’inseminazione artificiale. Cose che le persone neanche immaginano. Magari pensi che una persona possa non volerti più per quello. Con Lulù ne ho parlato, lei appoggia qualsiasi cosa con tantissimo amore. Lei risolve le cose con semplicità e amore. Ho la fortuna di poter fare l’amore e di provare piacere”, ha dichiarato il nuotatore, che nella casa del reality show ha stretto un importante legame con Lulù Selassié.

Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo e la disabilità

Manuel Bortuzzo ha deciso di partecipare al GF Vip 6 per sensibilizzare il pubblico sul tema delle disabilità e delle difficoltà ad essa connesse. Il nuotatore ha svelato che riceverebbe solamente 200 euro di pensione dallo Stato, che ovviamente non sarebbero sufficienti per il suo sostentamento e per i medicinali di cui avrebbe bisogno.

“Quanto prendo dallo Stato? Poco e niente, rispetto a quelle che sono le mie esigenze. Mi danno di pensione 200 euro più l’indennità di accompagnamento, con cui dovrei vivere un mese e magari solo le medicine costano più di 500 euro. Non ti permettono di stare tranquillo. Io sono fortunato perché lavoro e ho la mia famiglia o sarei spacciato, ma ci sono situazioni molto più difficili”, ha confessato in diretta tv.

