Alfonso Signorini ha scagliato una frecciatina contro Delia Duran al Grande Fratello Vip 6 in merito a Soleil Sorge.

Dopo l’eliminazione di Soleil Sorge dal GF Vip Delia Duran ha dichiarato in confessionale di ritenere il ruolo dell’influencer “meno rilevante” rispetto a quello di Davide Silvestri all’interno del GF Vip. La sua affermazione ha infastidito Alfonso Signorini, che reputa Soleil una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del reality show. Lo stesso conduttore ha dunque ripreso Delia affermando: “Delia ti voglio ricordare che se tu sei in questo programma è merito di Soleil non tuo”.

Alfonso Signorini asfalta Delia Duran

L’ultimo commento di Delia su Soleil Sorge ha fatto storcere il naso a Alfonso Signorini, che in diretta tv ha deciso di “mettere al suo posto” la modella, a cui ha fatto notare che – senza Soleil – probabilmente lei non sarebbe mai stata invitata a entrare nel programma. Delia ha dovuto ingoiare il boccone amaro e, dopo l’affondo del conduttore, ha preferito non replicare.

Tra lei e Soleil Sorge non corre buon sangue a causa del legame instaurato dall’influencer con il marito di Delia, Alex Belli. Inaspettatamente l’attore è riuscito a riconquistare la fiducia della modella, mentre Soleil – a quanto pare – non è più intenzionata ad avere con lui un rapporto.

