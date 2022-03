Victoria Cabello ha rotto il silenzio sull’orientamento del suo ex, Barù, che secondo Nathaly Caldonazzo sarebbe gay.

Al GF Vip 6 ha fatto discutere una frase di Nathaly Caldonazzo, che ha affermato che Barù a suo avviso “sarebbe gay perché odia le donne”. La vicenda, oltre ad esser stata smentita dal diretto interessato, è stata negata con fermezza anche dalla sua ex, Victoria Cabello, che a Oggi ha dichiarato (in merito a cosa lui potrebbe dirle per la sua partecipazione a Pechino Express): “E Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a: “Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente”.

Victoria Cabello

Victoria Cabello: l’orientamento di Barù

Al GF Vip 6 Nathaly Caldonazzo ha lasciato intendere che, a suo avviso, Barù sarebbe stato gay perché “odierebbe le donne”. La questione è stata smentita da Victoria Cabello e dallo stesso concorrente del GF Vip, che in diretta tv ha affermato:

“Ripeto che vengo da un ambiente super inclusivo. I miei amici, parenti addirittura mia nonna, tutti davvero molto gay friendly. Il mio padrino è gay tra le tante cose. Quindi non è che sono stato represso. Anzi ero circondato da persone aperte e che non avrebbero avuto nessun problema se fossi stato con un uomo”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG