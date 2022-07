Attraverso i social la showgirl Alba Parietti ha dedicato un romantico messaggio al suo compagno, Fabio Adami.

Alba Parietti sembra finalmente aver trovato la serenità in amore e sui social non perde occasione per dedicare i suoi messaggi al compagno Fabio Adami, con cui fa coppia fissa ormai da diversi mesi.

“L’amore non ha bisogno di parole, bastano gli sguardi. Ma te lo voglio dire : nessuno mi ha mai reso più felice di te !, ha scritto il volto tv postando una foto in cui lei e il suo compagno sono ritratti abbracciati all’isola del Giglio“, ha scritto sui social la showgirl postando una romantica foto in cui è ritratta tra le braccia dell’imprenditore. In tanti tra i fan hanno fatto le congratulazioni alla coppia e non vedono l’ora di saperne di più sulla loro storia.

Alba Parietti: la dedica al compagno

Dopo tanti amori naufragati Alba Parietti ha finalmente trovato la felicità: oggi al suo fianco è presente l’imprenditore Fabio Adami, con cui l’opinionista e conduttrice sta costruendo una storia importante (i due sarebbero già andati a convivere). Al momento non è dato sapere dove si siano conosciuti e, nonostante si siano mostrati spesso insieme sui social, Alba Parietti ha preferito mantenere il massimo riserbo su questa storia d’amore.



