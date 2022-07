Dopo aver affrontato il cancro e la chemioterapia, Carolina Marconi è tornata finalmente a godersi la vita.

Carolina Marconi ha affrontato un anno molto difficile a causa del cancro e della chemioterapia e adesso che finalmente è potuta tornare a vivere un po’ di normalità si è concessa una vacanza a Formentera in compagnia del fidanzato, Alessandro Tull. Sui social l’ex gieffina ha fatto il pieno di like con le sue foto in costume e ha scritto:

“Sii felice per questo momento .questo momento e’ la tua vita… io me la godo tutta. Non si molla un c***”.

Carolina Marconi in bikini: le foto

Più bella e seducente che mai Carolina Marconi è partita per Formentera e si è concessa qualche selfie bollente da condividere con i fan, che hanno riempito di complimenti l’ex gieffina per la sua bellezza travolgente.

Al momento sembra che Carolina Marconi possa tirare un sospiro di sollievo dopo che negli scorsi mesi lei stessa ha raccontato i momenti dolorosi vissuti a causa del cancro e dell’impossibilità di avere un figlio (suo grande sogno). Purtroppo, a causa della malattia, Carolina Marconi dovrà aspettare prima degli anni prima di poter cercare una gravidanza (e inoltre la legge le vieterebbe di adottare).

