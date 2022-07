Attraverso i social Chiara Ferragni si è mostrata mentre festeggiava la cagnolina Matilda (con tanto di torta).

Insieme ai figli Leone e a Vittoria, Chiara Ferragni ha deciso di festeggiare il 12esimo compleanno della sua amica a quattro zampe, Matilda, compagna inseparabile che, due anni fa, è riuscita a sconfiggere il cancro. L’influencer si è lasciata immortalare con la cagnolina difronte a una torta speciale preparata per lei con tanto di candelina e ha scritto:

“Il 12° compleanno più felice alla mia prima figlia e alla mia guerriera Matilda Ferragni, che ha sconfitto il cancro due anni fa ed è ancora con noi nonostante le scarse probabilità, rendendoci la famiglia più felice. Sono così grata per tutto il tempo che passiamo insieme”.

Chiara Ferragni: il compleanno del cane Matilda

Matilda Ferragni ha compiuto il suo 12esimo anno di vita e come sempre Chiara Ferragni non ha perso occasione per festeggiare. La cagnolina (sopravvissuta a un tumore) è ormai parte integrante della famiglia e inoltre è diventata una vera e propria star dei social grazie al successo acquisito dall’influencer nel corso degli anni. In tanti in queste ore si sono uniti a lei nell’esprimere il loro affetto verso la sua amica a quattro zampe.

