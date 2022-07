La conduttrice Diletta Leotta ha posato per uno scatto bollente al tramonto con un minidress di seta mozzafiato.

Senza dubbio l’amore dona a Diletta Leotta, che questi giorni è stata paparazzata da Chi sul suo terrazzo di casa in compagnia del fidanzato Giacomo Cavalli, con cui avrebbe ritrovato la felicità dopo il suo doloroso addio a Can Yaman. Proprio sul terrazzo della sua casa di Milano la conduttrice si sarebbe lasciata fotografare con un sensuale abito di seta mozzafiato (e che metteva in risalto le sue curve bollenti). La foto ha fatto il pieno di like.

Diletta Leotta: la foto bollente in terrazzo

Più bella e seducente che mai Diletta Leotta è tornata a fare il pieno di like sui social grazie a uno scatto in cui è ritratta con un minidress di seta chiara, al tramonto, sul suo terrazzo di casa. E chissà se la foto non gliela abbia scattata proprio il fidanzato Giacomo Cavalli, con cui la conduttrice è stata avvistata nelle scorse ore da Chi.

I due si frequentato dallo scorso autunno, ma per ora sembra che la conduttrice sia intenzionata a proteggere la sua storia d’amore da occhi indiscreti (e del resto la sua storia con Can Yaman sarebbe finita proprio a causa delle attenzioni morbose dei paparazzi).

