Secondo rumor diventati sempre più insistenti, Ilary Blasi sarebbe decisa a lasciare Roma dopo il suo addio a Francesco Totti.

Secondo quanto riporta Nuovo Tv, dopo la separazione da Francesco Totti Ilary Blasi potrebbe decidere di lasciare Roma per trasferirsi a Milano, dove si svolgono molti dei suoi impegni di lavoro. La conduttrice ha sempre fatto la spola tra la Capitale e il capoluogo lombardo, ma con l’addio al Pupone le cose potrebbero cambiare.

Ilary Blasi

Ilary Blasi lascia Roma: l’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione sarebbero molti i motivi che potrebbero spingere presto Ilary Blasi a trasferirsi a Milano: anzitutto molti degli impegni della conduttrice si svolgono nel quartiere generale di Mediaset, a Cologno Monzese. In secondo luogo poi, la migliore amica della conduttrice, Silvia Toffanin (con cui si vocifera che lei si sia confidata per tutti questi mesi proprio a causa della crisi sentimentale) abita proprio a Milano, e per le due sarebbe quindi più facile vedersi e trascorrere del tempo insieme.

La conduttrice sarebbe inoltre attratta da una città più funzionale e modaiola rispetto alla Capitale, dove certamente per un lungo periodo dovrà convivere con le attenzioni morbose dei paparazzi a causa dell’addio a suo marito. Sarà vero?

