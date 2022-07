Sui social l’ex gieffina Lulù Selassié ha postato uno scatto bollente e non ha nascosto alcune delle sue imperfezioni.

Come altre vip sue coetanee anche Lulù Selassié ha scelto di mostrarsi via social senza trucco e senza inganno: la principessa etiope ha postato uno scatto bollente in cui è ritratta con uno striminzito perizoma e in tanti si sono accorti che le sue smagliature fossero ben visibili. Difronte a chi glielo ha fatto notare Lulù ha risposto: “Questo è il messaggio che do io, e che diamo tutti noi come famiglia alle persone che ci seguono, love yourself Le smagliature ci rendono ancora più donne, fiere di noi stesse senza nasconderci! E poi sono così belle, a me piacciono tanto”, ha scritto Lulù tra i commenti al suo scatto.

Lulù Selassié: le smagliature

Lulù Selassié ha fatto il pieno di like sui social con alcuni scatti bollenti e lei stessa ha svelato di non sentire il bisogno di nascondere alcune delle sue imperfezioni (come le smagliature). Il suo scatto ha fatto il pieno di like tra i fan, che hanno lodato la bellezza della principessa e il suo modo di esporsi senza filtri.

Per Lulù Selassié sembra che quest’estate sarà all’insegna della vita da single: lei stessa ha infatti ammesso di non aver ritrovato l’amore dopo la dolorosa fine della sua storia con Manuel Bortuzzo e in tanti sono curiosi di saperne di più.

