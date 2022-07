Fabrizio Corona si sta godendo una vacanza a Capri in compagnia della fidanzata Sara Barbieri, che intende sposare.

Fabrizio Corona sembra aver ritrovato la serenità al fianco della modella (di 26 anni più giovane di lui) Sara Barbieri: i due si stanno godendo una vacanza all’insegna dell’amore e del relax a Capri, e l’ex Re dei paparazzi ha confessato che presto gli piacerebbe sposarsi con lei e avere un altro figlio.

“Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente. Sono un buon partito. Non sulla carta. Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nullatenente. Questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio”, ha confessato a Chi.

Fabrizio Corona in vacanza con Sara Barbieri

Fabrizio Corona è oggi più felice che mai al fianco della modella Sara Barbieri e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa riserverà il futuro ai due che, nel frattempo, sui social non hanno mancato di condividere alcuni scatti delle loro vacanze insieme. Sara Barbieri convive da alcuni mesi con l’ex marito di Nina Moric e il figlio Carlos Maria, con cui sembra abbia instaurato un buon rapporto. Corona, dal canto suo, ha confessato che in futuro gli piacerebbe trasferirsi in pianta stabile in America proprio con la giovane fidanzata (che sarebbe intenzionato a sposare).

“Siamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos. Tra un po’, a 50 anni, voglio trasferirmi con Sara a vivere in America, è il mio sogno, ho un anno e mezzo per realizzarlo e lo sto già facendo”, ha ammesso sulle pagine di Chi.

