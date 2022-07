Secondo indiscrezioni Michelle Hunziker avrebbe presentato la sua nuova fiamma alle figlie, che sarebbero con lei in Sardegna.

Michelle Hunziker si sta godendo un’estate all’insegna dell’amore e del relax in Sardegna e, come dimostrato da alcuni scatti rubati dai paparazzi, la showgirl sarebbe in compagnia del chirurgo Giovanni Angiolini, con cui ha intrapreso una liaison sentimentale all’indomani dal suo addio a Tomaso Trussardi. Secondo Oggi la showgirl avrebbe presentato il bel chirurgo alle figlie, Sole e Celeste, che sarebbero insieme a lei in vacanza.

Michelle Hunziker ha presentato Giovanni Angiolini alle figlie

L’amore sembra procedere a gonfie vele per Michelle Hunziker, che secondo indiscrezioni avrebbe già fatto le presentazioni ufficiali tra il suo nuovo compagno e le figlie più piccole, Sole e Celeste (nate dall’amore per l’ex marito Tomaso Trussardi). Al momento la showgirl ha mantenuto il massimo riserbo sulla questione e, dopo la dolorosa fine del suo secondo matrimonio, ha preferito non uscire allo scoperto con il chirurgo dei vip (ma i due sono stati immortalati insieme in atteggiamenti bollenti sulle pagine di Chi). I fan sono in trepidante attesa di saperne di più e in tanti sperano che la storia tra i due sia destinata a durare.

