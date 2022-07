Gli ambientalisti della LNDC Animal Protection hanno chiesto che venga interrotto il Jova Beach Party inviando una lettera al governo.

La LNDC Animal Protection si è apertamente scagliata contro il Jova Beach Party, il tour realizzato da Jovanotti su alcune delle principali spiagge italiane e che, secondo l’associazione, finirebbe col distruggere l’ecosistema presente in questi luoghi. Stavolta l’associazione ha scritto una lettera a Roberto Cingolani, il Ministro della Transizione Ecologica, chiedendo di interrompere l’evento. “La sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente si fa dando il buon esempio e rispettandolo per primo, facendolo nel modo giusto e senza ipocrisie o contraddizioni, quindi chiedo ancora a Jovanotti di rivedere le sue posizioni e spostare i suoi concerti in luoghi più adatti a tali grandi eventi”, si legge nella missiva.

Gli ambientalisti contro Jovanotti

Il Jova Beach Party – concerto in cui per altro lo stesso Jovanotti si è prefissato di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità – ha finito per fan infuriare gli ambientalisti convinti che, per la realizzazione dell’evento, vengano distrutti interi ecosistemi. Senza contare che, secondo la LNDC Animal Protection, la confusione e il rumore legati ai concerti del Jova Beach finirebbero per far allontanare le specie animali che sono solite riprodursi in quei luoghi.

In passato con un post via social Jovanotti aveva replicato a questo genere di critiche affermando: “Jova Beach Party parla di comportamenti da adottare con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale a centinaia di migliaia di persone intelligenti, aperte, evolute, e non lo fa via Twitter ma sul posto», senza puntare il dito per darsi delle arie”.

