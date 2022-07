Cecilia Rodriguez e Ignazio si sono trasferiti in un nuovo appartamento e in tanti si chiedono se presto i due allargheranno la famiglia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno presto genitori? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente ora che i due hanno acquistato una nuova casa tutta per loro. In occasione del salone della moda Pitti, Moser ha dichiarato a Today che in effetti il progetto di un bebè esisterebbe: “Diciamo che intanto abbiamo creato un posto poi vediamo anche di riempirlo”, ha ammesso l’ex ciclista.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez presto genitori?

Cicogna in arrivo per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? I due, fin dalla loro esperienza al GF Vip (nel 2017) non hanno fatto segreto di desiderare presto un bambino e adesso che hanno acquistato la loro prima casa insieme, sono in tanti a credere che i due allargheranno presto la famiglia.

Cecilia e Ignazio sembrano essere più felici e uniti che mai e la sorella minore di Belen non ha fatto segreto di desiderare un giorno un figlio suo, primo cuginetto per Santiago e Luna Marì. “Il desiderio c’è, ma senza fretta. Vedremo che cosa succederà”, ha dichiarato a Chi la modella, che stravede per i suoi nipotini.

