Quello di Noemi Bocchi sarebbe diventato il nome sulla bocca di tutti negli ultimi giorni: la donna infatti è stata accostata a Francesco Totti dopo il suo addio a Ilary Blasi. Sulla questione non vi sono conferme da parte dei due diretti interessati ma – secondo Il Messaggero – la donna sarebbe stata costretta a togliere il suo nome dal citofono di casa per via di “visite poco gradite” che hanno seguito lo scoop. Probabilmente qualcuno le avrà citofonato in cerca di nuovi indizi che provassero la sua liaison con l’ex Capitano della Roma.

Noemi Bocchi toglie il nome dal citofono

Nei giorni scorsi Francesco Totti è stato avvistato nei pressi dell’abitazione di Noemi Bocchi, sua presunta nuova fiamma. A seguire, secondo il Messaggero, la donna avrebbe tolto il suo nome dal citofono, forse per proteggere la sua privacy e tutelarsi rispetto alle attenzioni indiscrete dei paparazzi. Al momento né Ilary Blasi né Francesco Totti hanno rotto il silenzio in merito ai motivi che li avrebbero condotto alla rottura e in tanti tra i fan sui social sono in attesa di avere risposte in merito all’addio dei due (che hanno rappresentato una delle coppie d’oro dello show business italiano per quasi 20 anni).

