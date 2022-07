Elodie Di Patrizi ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul suo rapporto con la collega Emma Marrone.

Ai tempi di Amici Elodie (che è stata un’allieva del programma) e Emma Marrone (ex coach dello show) sono state inseparabili. Le due hanno condiviso persino lo stesso manager e la stessa etichetta discografica, fino a decidere di punto in bianco di separare le loro strade. Per la prima volta Elodie ha svelato a La Confessione di Peter Gomez di aver “deluso” la sua collega per via delle sue scelte professionali.

Elodie: il rapporto con Emma Marrone

Oggi Elodie e Emma Marrone sono riuscite a stabilire un rapporto pacifico, ma in passato tra le due ci sarebbero stati alti e bassi. In particolare Elodie ha confessato di aver deluso la collega quando avrebbe deciso di intraprendere una carriera “solitaria” e senza più collaborare con lei.

“Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola”, ha ammesso la cantante, che ha anche specificato come oggi tra lei e Emma vada comunque tutto bene: “Avevo un mio modo di vedere le cose, che è molto diverso da quello che lei aveva in mente. Ci vogliamo molto bene, io forse sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi. Ancora oggi abbiamo un buon rapporto. Quando ci incontriamo ci raccontiamo e ci aggiorniamo ma ognuno ha la propria vita”.

