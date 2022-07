Crisi in vista per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Secondo i rumors in circolazione i due dormirebbero in stanze separate.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno vivendo un periodo di crisi? Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, i due dormirebbero persino in stanze separate. Al momento nessuno dei due ex volti di Uomini e Donne ha rotto il silenzio in merito alla questione, ma in tanti tra i loro fan temono che la loro storia sia ormai verso l’epilogo.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi

Storia al capolinea per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Dopo l’arrivo di due splendidi figli i due – secondo i rumors – starebbero vivendo un periodo difficile e addirittura dormirebbero in stanze separate. La coppia al momento ha preferito non rompere il silenzio sulla questione e anzi, nelle ultime ore i due si sono mostrati mentre stavano trascorrendo una vacanza all’insegna del relax a Ischia.

Già in passato Rosa e Pietro avevano vissuto una controversa burrasca sentimentale, ma poi con la nascita dei loro due figli (Mario Achille e Domenico Ethan) sembravano aver messo da parte le vecchie ruggini e trovato una nuova forma di armonia. Nei prossimi giorni la coppia commenterà il gossip in circolazione? In tanti tra i loro fan sperano proprio di sì e ovviamente contano su una smentita.

