Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono usciti allo scoperto e sui social hanno postato le prime stories dove si baciano appassionatamente.

Dopo mesi d’indiscrezioni e avvistamenti, Belen e Stefano hanno finalmente deciso di uscire allo scoperto: i due si sono mostrati insieme mentre si baciavano appassionatamente durante la loro vacanza all’insegna dell’amore a Ponza. Con loro è presente anche il figlio Santiago.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen e Stefano non si nascondono più

Per la prima volta a distanza di mesi dal loro primo avvistamento, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di smettere di nascondersi. In queste ore la showgirl argentina ha postato alcune stories dove la si vede baciare appassionatamente il marito, con cui sarebbe tornata insieme lo scorso dicembre (dopo l’addio a Antonino Spinalbese, avvenuto appena un paio di mesi dopo la nascita della figlia Luna Marì).

In tanti si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare ora che i due sono tornati insieme per la seconda volta. Belen al momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda e sembra intenzionata a vivere la sua storia con De Martino nel massimo riserbo. I due sono partiti alla volta di Ponza a bordo della barca del ballerino, Santiago, e con loro è presente proprio il figlio che hanno avuto insieme.

