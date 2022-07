Anche Lory Del Santo ha commentato pubblicamente la notizia della separazione dell’anno, quella tra Totti e Ilary Blasi.

Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione dopo 20 anni insieme e la notizia ovviamente non ha mancato di generare scalpore in tutta Italia. Lory Del Santo ha commentato la questione al programma Non succederà più e non ha escluso che, in futuro, i due ritornino insieme.

“Che ne penso di questi ipotetici tradimenti? Io penso che ci può stare. Il tradimento fa parte di una voglia di trasgredire e di trovare emozioni forti. La famiglia è la cosa più bella che c’è, ma ad un certo punto la vita può diventare un po’ ripetitiva. Uno può aver voglia di scovare e fare cose nuove. Poi magari si pente e uno torna all’ovile. Magari torneranno insieme? C’è gente che si risposa anche due volte. Tutto può succedere. Prima si vuole andare e poi la cosa nuova si smonta come la panna montata”, ha dichiarato.

Lory Del Santo: l’addio di Totti e Ilary Blasi

Lory Del Santo è stata una delle protagoniste della sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. All’indomani dalla fine del programma la showgirl ha annunciato pubblicamente il suo addio al marito, Francesco Totti, generando scalpore in tutto il mondo (la loro è stata probabilmente una delle unioni più longeve del mondo dello spettacolo). Secondo l’attrice, sarebbe normale per una coppia vivere dei momenti difficili dopo tanti anni trascorsi insieme.

“Dopo 17 anni qualcosa può incepparsi, anche se c’è un amore collaudato, ci può sempre essere il desiderio di svoltare e sondare altre vie. È così, fa parte del logorio di una relazione bella, ma che può avere della ruggine“, ha dichiarato. I due stupiranno tutti tornando insieme tra qualche tempo proprio come fatto da altre coppie famose?

