Chiara Nasti ha postato alcuni scatti del suo pancione in bikini e ha replicato contro chi l’ha criticata per la sua forma fisica.

Chiara Nasti è finita di nuovo al centro della bufera, ma ha deciso personalmente di replicare contro chi l’ha criticata per i suoi presunti “chili in eccesso” in gravidanza. “Considerando che sei ancora al quinto mese, di conseguenza il bambino è poco più di 700 grammi, hai preso abbastanza peso! Cosa è successo? Mancano ancora 20 settimane”, ha scritto un utente nei commenti a un post dell’influencer, che ha risposto piccata:

“La cosa vergognosa è che siete tutte mamme con commenti senza un senso, dove dovreste essere abbastanza appagate avendo i vostri gioiellini, ma l’unica cosa che trasmettete e che arriva a me è la vostra infelicità. Complimenti, vi fate il fegato amaro da sole”.

Chiara Nasti: la replica alle critiche per i chili in più

“Chili in più che amo”, ha scritto Chiara Nasti nella didascalia ad uno dei suoi ultimi scatti in bikini, con cui ha voluto mettere a tacere una volta per tutta le critiche nei suoi confronti. Nei giorni scorsi l’influencer era finita nell’occhio del ciclone anche per aver affermato di non essere aumentata di un kg in gravidanza e per aver definito le altre donne incinte “svaccate” a causa dei chili in più. Le polemiche nei suoi confronti si placheranno dopo la sua ennesima replica via social?

