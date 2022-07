In queste ore sui social è spuntato un nuovo profilo a nome di Noemi Bocchi che ha generato grande clamore e polemiche.

Sui social è spuntato un nuovo profilo a nome di Noemi Bocchi – la donna che è stata accostata a Francesco Totti dopo il suo addio a Ilary Blasi – e la cui immagine del profilo ritrae proprio l’ex Capitano mentre è intento a baciare un’avvenente bionda, che in molti hanno pensato proprio essere la sua presunta nuova fiamma. In realtà il profilo è falso e la donna della foto, da molti scambiata per la Bocchi, non sarebbe altri che Ilary Blasi (immortalata nello scatto durante un suo compleanno a Roma alcuni anni fa).

Totti bacia Noemi: la foto e il profilo falso

Un profilo falso spuntato su Instagram ha generato un putiferio in rete: in molti hanno creduto infatti che la pagina in questione fosse proprio di Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Francesco Totti, e che la foto ritraesse lei e non Ilary Blasi (con cui l’ex Capitano ha annunciato la separazione lo scorso 11 luglio).

La notizia è stata rapidamente smentita e in tanti hanno notato che la foto era stata postata alcuni anni fa dallo stesso Totti, e che ritraeva lui e Ilary nell’atto di baciarsi durante uno dei compleanni della showgirl a Roma. Al momento Ilary Blasi è partita per la Tanzania per prendere le distanze da questo tipo di gossip su di lei e sull’ex marito.

