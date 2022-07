Guenda Goria è stata operata a causa di una gravidanza extrauterina e lei stessa ha svelato come starebbe dopo l’intervento.

Nelle scorse ore Guenda Goria ha subito un delicato intervento alla Clinica Mangiagalli di Milano. Alla figlia di Maria Teresa Ruta è stata asportata una tuba a causa di una gravidanza extrauterina. Nonostante le difficoltà vissute nelle ultime ore, Guenda ha deciso di non perdere il sorriso e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni: “L’operazione è andata bene. Mi hanno tolto una tuba… Dicono che non si poteva tenere più, purtroppo”, ha dichiarato nelle sue stories via social, e ancora: “Non mi sono accorta di nulla, quando sono uscita ho fatto ridere Mirko perché gli ho detto che avevo paura dell’operazione e lui mi ha detto che invece ero stata già operata”.

Guenda Goria: l’operazione

Mentre era in giro con il fidanzato Mirko Gancitano, Guenda Goria è stata colpita da forti dolore al basso ventre ed è stata costretta a recarsi di corsa in pronto soccorso, dove le è stata diagnosticata una gravidanza extrauterina. Purtroppo una delle tube le è stata asportata, ma Guenda ha deciso di ironizzare comunque sulla vicenda portando una ventata di positività ai suoi fan. “Uno dei messaggi che mi hanno fatto più sorridere: Mio cugino ginecologo ha avuto tante sue clienti che hanno avuto figli lo stesso con una tromba”, ha scritto la figlia di Maria Teresa Ruta nelle sue stories.

