Per la prima volta Valeria Marini ha parlato del suo rapporto con la fede e ha confessato di aver pensato di farsi suora.

Valeria Marini ha svelato al Corriere della Sera di aver pensato di farsi suora durante un momento particolarmente difficile della sua vita. La showgirl avrebbe però cambiato idea sul prendere i voti anche perché, a suo avviso, la castità sarebbe contro natura.

“Ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante“, ha ammesso, e ancora: “Comunque, sinceramente, la castità è contro natura“.

Valeria Marini voleva farsi suora

Valeria Marini è tornata a far parlare di sé svelando inaspettatamente di aver pensato di prendere i voti e farsi suora. La showgirl solo un anno fa aveva svelato anche che avrebbe desiderato avere un figlio e che avrebbe fatto di tutto per riuscire ad averlo anche come madre single. Secondo i rumor in circolazione al suo fianco vi sarebbe oggi l’imprenditore Eddy Siniscalchi, ma la questione per ora non ha ricevuto conferma da parte dei due diretti interessati.

