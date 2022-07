Dante, figlio di Elio, è salito sul palco durante l’ultimo concerto di suo padre e ha lanciato un messaggio sull’autismo.

Dante Belisari, figlio di Stefano Belisari (in arte Elio), è un ragazzo autistico. Della questione ha già parlato in passato suo padre che, nel corso degli anni, ha aderito ad alcune associazioni benefiche rivolte proprio a chi soffra di disturbi dello spettro autistico. Il ragazzo è salito sul palco durante l’ultimo concerto della band a Bergamo e ha dichiarato: “Il mio nome è Dante, il cognome è Belisari ma, vabbè, a nessuno interessa, e sì, sono autistico e ne vado fiero”, ha dichiarato il ragazzo, e ancora: “Godetevi lo spettacolo, vi lascio in pace, ma per favore rispettate tutte le persone autistiche”.

Elio

Elio: il figlio Dante e l’autismo

Dante Belisari è uno dei due figli gemelli che Elio ha avuto insieme a sua moglie Camilla. Proprio la possibilità di vederlo crescere insieme al fratello gemello Ulisse ha reso possibile ai suoi genitori e ai medici diagnosticare precocemente il suo autismo. Sul tema Elio si è espresso più volte, confessando a Il Fatto Quotidiano: “Ho vissuto, e vivo, la condizione di genitore di un bimbo autistico. Voglio dire chiaramente che su questo tema siamo all’età della pietra, specialmente sotto il profilo della percezione. C’è poi il problema dei ciarlatani, delle “cure” che non fanno effetto (…) avere una diagnosi è pressoché impossibile”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG