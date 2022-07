Maria Luisa Gavazzeni, mamma di Tomaso Trussardi, ha rotto il silenzio sull’addio tra suo figlio e Michelle Hunziker.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sono detti addio dopo 12 anni d’amore e due splendide figlie. Per la prima volta la madre dell’imprenditore, Maria Luisa Gavazzeni, ha commentato la notizia dell’addio tra suo figlio e la showgirl e ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con l’ex nuora. “Andavo d’accordo con Michelle, mi è dispiaciuto”, ha dichiarato al Corriere della Sera in merito alla separazione, e ancora: “L’incontro con Michelle è stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita. Ho un ricordo di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: “Mamma la sposo, è una brava persona”.

Tomaso Trussardi: la madre e il rapporto con Michelle Hunziker

Oggi Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbero riusciti a mantenere rapporti civili per il bene delle loro figlie, Sole e Celeste, ma sembra che la showgirl dopo la rottura abbia iniziato a frequentare il chirurgo Giovanni Angiolini, con cui più volte è stata avvistata in Sardegna. Nel frattempo la madre di Trussardi ha espresso la sua ammirazione per Michelle Hunziker, con cui avrebbe mantenuto buoni rapporti nonostante lei e suo figlio si siano lasciati.

