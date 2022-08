Natalia Paragoni è scoppiata in lacrime sui social e ha svelato ai fan i motivi per cui soffrirebbe d’ansia.

La fidanzata di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, si è sfogata con i fan dei social svelando di sentirsi “inutile” per il suo lavoro di influencer.“Da quando faccio questo lavoro, ossia tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile. Penso sempre di poter dare di più e non mi accontento. Ho l’ansia da prestazione, dover essere sempre perfetta”, ha ammesso la fidanzata di Andrea Zelletta, e ancora: “Ci sta far vedere qualche debolezza però, perché non sono perfetta e me ne sto rendendo conto”.

Natalia Paragoni: lo sfogo via social

Natalia Paragoni non ha nascosto le sue lacrime sui social e – non senza generare polemiche – ha affermato quanto il mestiere di influencer la faccia soffrire di “ansia da prestazione” e quanto spesso abbia attacchi d’ansia per via della competizione con i suoi colleghi:

“In questo lavoro c’è una competizione molto più amplificata rispetto agli altri. È la prima volta che piango qui, odio essere un peso per gli altri, vorrei far sempre felici le persone e questo non lo sopporto”, ha ammesso. In molti sui social le hanno fatto notare che ci sarebbero problemi ben più seri e che questo, per molti, non sarebbe un motivo valido per soffrire d’attacchi d’ansia. La fidanzata di Andrea Zelletta replicherà alle critiche nei suoi confronti?

