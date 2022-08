Lory Del Santo ha svelato alcuni retroscena sul suo passato, dall’amore per Eric Clapton alla morte del figlio Conor.

Lory Del Santo si è raccontata al Corriere della Sera, dove ha ripercorso alcuni retroscena del suo amore per Eric Clapton (durato 5 anni) e la scomparsa del figlio Conor, precipitato da un grattacielo a causa di una finestra lasciata sbadatamente aperta da una donna delle pulizie.

“Il destino è fatto di secondi. Due secondi prima, non sarebbe successo”, ha raccontato l’ex naufraga, e ancora “chissà quante volte per due secondi le cose invece non sono accadute e magari sono rimasta viva io. Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. Se no, entri in depressione e non ne esci più”, ha dichiarato Lory Del Santo che, nel 2018, ha perso anche un altro figlio, Loren.

Lory Del Santo

Lory Del Santo: la morte di Conor

La vita di Lory Del Santo è stata segnata da due tragedie a cui è difficile sopravvivere: due dei suoi figli sono infatti scomparsi. La prima tragedia colpì l’attrice nel 1991 quando suo figlio, Conor, precipitò da un grattacielo a New York.

All’epoca dei fatti l’attrice si era già separata da Eric Clapton, a cui era stata legata per 5 anni. Al Corriere della Sera lei stessa ha confessato che il musicista le mise al dito un prezioso anello “con lo zaffiro blu e i brillanti, come Carlo e Diana”, e ha anche svelato alcuni retroscena sul loro primo incontro: “A Milano, mi ritrovo a cena seduta vicino a questo musicista barbone. Non sapevo chi fosse, gli do il numero. Il giorno dopo, il Corriere della Sera parlava del suo concerto di grande successo”

