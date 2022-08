Nuccetelli è tornato a parlare dell’addio di Totti e Ilary e della serata in cui i due sarebbero stati nello stesso locale in cui era la Bocchi.

In questi giorni sui social sono circolate alcune immagini in cui si vedono Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi nello stesso locale. Alex Nuccetelli, amico dell’ex Capitano, ha svelato a Fanpage alcuni retroscena sulla serata e ha precisato che all’epoca dei fatti Noemi non sarebbe certamente stata l’amante di Totti come qualcuno ha ipotizzato.

“Francesco era da un lato seduto con gli amici, Ilary da quello opposto. Dopo 20 anni è anche lecito smettere di fare la coppietta ma non li ho visti freddi, anzi. Si lanciavano sguardi d’intesa, se qualcuno faceva una domanda a Francesco lui guardava verso la moglie per vedere se era d’accordo. Li ho trovati complici come sempre”, ha dichiarato Nuccetelli a Fanpage.

Ilary Blasi

Alex Nuccetelli: la confessione su Ilary, Totti e Noemi

Alex Nuccetelli è tornato a parlare del controverso addio di Francesco Totti e Ilary Blasi e, soprattutto, di Noemi Bocchi, la donna che da alcuni mesi a questa parte è stata accostata all’ex Capitano della Roma. Nuccetelli ha precisato che lo scorso ottobre, quando l’ex coppia di vip ha trascorso una serata nello stesso locale in cui si trovava la Bocchi, secondo lui non ci sarebbe stato nulla tra l’ex calciatore e la presunta nuova compagna. Al momento l’ex calciatore si è chiuso nel massimo riserbo, così come Ilary Blasi.

“In questo momento, Totti è chiuso con tutti. Non parla. Mi ha ringraziato per quello che ho detto di lui ma evita di toccare certi argomenti perfino con gli amici. Non gli interessa uscirne bene personalmente, vuole solo che si parli bene della sua famiglia. È chiaro che non gli faccia piacere gli sia stato attribuito di avere portato sua figlia a giocare con i figli dell’amante, chi ne sarebbe contento? Ci rendiamo conto del numero esorbitante di falsità che sono state sparate fuori sul loro divorzio?”, ha dichiarato Nuccetelli a Fanpage.

