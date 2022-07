Francesco Totti si sarebbe confessato con l’amico Alex Nuccetelli in merito alla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi.

Nelle scorse ore sono circolate indiscrezioni sempre più pesanti sulle cause che avrebbero portato all’addio di Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ultima, diffusa da Chi, parla di un presunto investigatore privato assoldato dalla showgirl, che avrebbe iniziato a sospettare il tradimento del marito a causa di una confessione di sua figlia Isabel (che le avrebbe detto di aver conosciuto dei nuovi amichetti, figli di Noemi Bocchi). Il gossip avrebbe mandato su tutte le furie Francesco Totti, che si sarebbe confidato con Alex Nuccetelli affermando: “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso” (si legge nella ricostruzione riportata da Fanpage).

Francesco Totti

Francesco Totti: la confessione sull’addio a Ilary

Secondo indiscrezioni Francesco Totti sarebbe pronto a parlare pubblicamente del suo addio a Ilary Blasi per mettere a tacere almeno i rumor più gravi riguardanti la separazione, come quello che coinvolge la sua figlia più piccola, Isabel.

Al momento la questione non ha ricevuto conferma e, dopo l’annuncio di separazione, lui e la showgirl si sono chiusi nel massimo riserbo. Nel frattempo in queste ore sono emerse sui social alcune foto che ritraggono l’ex campione, la showgirl e Noemi Bocchi (presunta fiamma di Totti) nello stesso locale e a pochi metri di distanza l’uno dall’altra. Le foto risalirebbero allo scorso ottobre, e in tanti si chiedono se la presunta liaison tra l’ex calciatore e la Bocchi potesse aver già avuto inizio.

