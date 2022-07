Secondo nuove indiscrezioni, Francesco Totti si sarebbe recato più volte a casa di Noemi Bocchi insieme a sua figlia, Isabel.

Il settimanale Chi, che per primo ha postato alcune foto di Totti nei pressi della casa di Noemi Bocchi, ha aggiunto nuove indiscrezioni riguardanti la presunta liaison tra i due e la fine del matrimonio tra lui e Ilary. Secondo il settimanale quando la conduttrice ha smentito i rumor riguardanti una presunta relazione tra la Bocchi e il marito, non credeva davvero che tra i due potesse nascere qualcosa.

A destare in lei qualche sospetto però – oltre alle foto incriminate pubblicate da Dagospia – sarebbe stata la rivelazione a lei fatta da sua figlia Isabel, che avrebbe conosciuto due nuovi amichetti (ossia i figli della stessa Bocchi) proprio a casa della presunta nuova fiamma di Francesco Totti.

Totti a casa di Noemi con Isabel: l’indiscrezione

Secondo Chi Francesco Totti sarebbe stato a casa di Noemi Bocchi anche insieme a sua figlia Isabel, così da depistare i sospetti riguardanti una sua presunta liaison con la donna (che oggi viene riconosciuta dai più come la sua nuova fiamma).

Sempre secondo il settimanale Ilary Blasi avrebbe assoldato un investigatore privato grazie al quale avrebbe scoperto il tradimento del marito e avrebbe quindi deciso di lasciarlo seduta stante. Il rapporto tra lei e il marito non si è dunque concluso nel migliore dei modi e, anche per questo motivo, i due hanno emesso due comunicati separati per annunciare il loro addio.

