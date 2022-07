Anna Pettinelli ha praticamente confermato che i suoi rapporti con il collega Rudy Zerbi non sarebbero dei migliori.

Intervista da Lorella Cuccarini a Un caffè con, Anna Pettinelli si è confessata a cuore aperto e per la prima volta ha svelato come starebbero davvero le cose tra lei e Rudy Zerbi, con cui è sembrato a tutti evidente che non corresse buon sangue. La Pettinelli ha praticamente confermato l’indiscrezione: “La gente mi chiede se è vero che tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare e tu che stai in mezzo sai che è vero. È vero. Cioè lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Poi lo rispetto perché fa il prof… ma non c’è proprio niente da fare. Siamo lontani anni luce nella gestione delle cose. […] Siamo agli antipodi“, ha dichiarato Anna Pettinelli.

Rudy Zerbi

Anna Pettinelli: la lite con Rudy Zerbi

Più volte ad Amici di Maria De Filippi è stato evidente che non corresse particolarmente buon sangue tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, e questa volta è stata la stessa insegnante a confermare l’indiscrezione.

Al contrario di quanto affermato per Zerbi, Anna Pettinelli ha espresso invece tutta la sua stima per Maria De Filippi: “Maria ha sempre ragione, questa è una cosa che mi rode. Quando lei dice una cosa lei la vede prima di te. […] È una finissima psicologa: sa dove andrai tu, sa dove andranno i ragazzi, sa come prenderli. È diventata un fenomeno. Se avessi un problema insormontabile, la chiamerei, direi ‘scusa Maria, tu che faresti?’ È un’opinione di cui terrei grandissimo conto, questa è la forza di Maria. Poi è perfezionista, puntigliosa… ma non sarebbe dov’è”, ha dichiarato. La conduttrice sarà stata felice delle sue parole?

