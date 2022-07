Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati durante una visita al cantiere di quella che sarà la loro nuova casa.

Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato insieme la loro prima casa a Milano e hanno fatto sapere che, se tutto andrà bene, probabilmente ci si trasferiranno durante l’estate 2023. La casa si trova nel lussuoso quartiere di CityLife, lo stesso dove ora la coppia si trova in affitto. La nascita della piccola Vittoria ha spinto i due a cercare uno spazio più grande dove crescere i propri figli e in tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.

Chiara Ferragni e Fedez: il cantiere della nuova casa

Con caschetti e giubbini protettivi, Chiara Ferragni e Fedez hanno visitato il cantiere di quella che sarà la loro nuova casa. I fan sono in trepidante attesa di saperne di più sulla nuova casa della coppia che, secondo indiscrezioni, sarà accessoriata di tutti i comfort. Proprio in queste settimane, in vista del suo definitivo trasferimento in una casa di sua proprietà, Chiara Ferragni ha messo in vendita il suo lussuoso appartamento a Los Angeles, che aveva acquistato prima di conoscere Fedez. Il costo della casa ammonterebbe a 2,6 milioni.

