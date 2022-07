Wanda Nara ha deciso di replicare dopo una valanga di critiche che l’ha travolta per alcune delle sue foto senza filtri.

Sui social in questi giorni di calura estiva sono emerse alcune foto di Wanda Nara in bikini sulla spiaggia, con tanto di cellulite e acne in bella mostra. Le foto, molto diverse da quelle che la showgirl è solita postare sui social, hanno fatto infuriare i suoi fan e lei si è vista costretta a replicare.

“Tutti noi (quelli che ne hanno la possibilità) mettiamo la foto mentre mangiamo sushi, o un terrazzo con bella vista… io di solito mangio polenta, riso o tagliatelle al burro. Ma non sono molto instagrammabili. Dato che anche le mie figlie piangono e fanno i capricci non le posto in quei momenti. Aspetto che siano di buon umore per fotografarle. Insomma, il ritocco può giovare o nuocere, vi assicuro che amo ogni centimetro del mio corpo. E sì! Ho la cellulite come tanti di noi, anche l’acne. E in estate si vede la ricrescita perché mi prendo una pausa dalla tinta. Comunque… sono reale. E scelgo il mio profilo migliore da caricare in rete”, ha scritto la moglie di Icardi nelle sue stories.

Wanda Nara con acne e cellulite: le critiche

Wanda Nara, finita in queste ore nell’occhio del ciclone per alcuni video dove si vedeva uno sconosciuto baciarle il seno in discoteca, si è vista costretta a replicare alle critiche per i suoi scatti “ritoccati” sui social. La showgirl ha colto l’occasione per inviare un messaggio all’insegna del bodypositive ai suoi fan, e in tanti si chiedono se questo basterà a placare le polemiche nei suoi confronti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG