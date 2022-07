L’influencer Giulia De Lellis si è vista costretta a rispondere ai fan che credevano aspettasse un bambino.

Da alcuni giorni sui social qualcuno tra i fan ha chiesto a Giulia De Lellis se fosse incinta vedendole negli occhi “una luce diversa”. L’influencer ha risposto con ironia attraverso le sue stories via social affermando: “Perché mi scrivete tutti questa cosa? Comunque ero solo senza mascara”. Al momento sembra dunque chiaro che lei e Carlo Gussali Beretta non siano alla ricerca di un bambino.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis incinta? La risposta

Giulia De Lellis si sta godendo le vacanze estive in compagnia del fidanzato Carlo Beretta, di cui sembra essere più innamorata che mai. Per il momento però pare che la coppia non abbia in programma di avere un bambino, e infatti il gossip tanto atteso dai fan è stato presto smentito dalla stessa influencer.

Lei e Carlo stanno insieme dal 2020, e si sono conosciuti grazie all’ex di lei (Andrea Damante). La storia d’amore tra i due procede a gonfie vele nonostante il rampollo della famiglia Beretta non ami mostrarsi sui social. A tal proposito la stessa Giulia De Lellis si è vista costretta a spiegare ai fan come mai il suo fidanzato non apparisse spesso nelle sue foto su Instagram.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG