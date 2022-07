Stando a indiscrezioni circolate in rete Francesco Totti sarebbe già andato a vivere insieme alla sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Mentre Ilary continua a trascorrere le vacanze estive insieme ai figli, secondo The Pipol Francesco Totti sarebbe andato a vivere insieme a Noemi Bocchi in un appartamento a Roma Nord e presto toccherà a lui trascorrere del tempo insieme ai bambini. Sempre secondo The Pipol però, insieme all’ex calciatore e ai suoi figli non sarà in alcun modo presente la nuova fiamma (e per le presentazioni ufficiali in famiglia ci vorrà ancora del tempo).

Totti: la convivenza con Noemi

L’11 luglio 2022 Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato pubblicamente la fine del loro matrimonio dopo mesi in cui entrambi avevano smentito la notizia. Adesso, secondo The Pipol, l’ex calciatore sarebbe già andato a vivere con la sua nuova fiamma mentre Ilary starebbe cercando di vivere con serenità questo momento delicato insieme ai suoi figli.

Presto Chanel, Cristian e Isabel dovranno trascorrere parte delle vacanze anche con il padre, ma al momento sembra che Totti non abbia intenzione di presentare loro la tanto chiacchierata Noemi. Il nome della donna è da mesi sulla bocca di tutti e secondo i rumor in circolazione nelle ultime settimane, a seguito dell’annuncio di separazione di Totti e Ilary, sarebbe stata costretta a togliere il suo nome dal citofono per cercare di depistare i curiosi venuti sotto al suo appartamento.

