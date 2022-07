Gene Gnocchi ha criticato alcuni degli spettacoli attualmente in tv e ha svelato perché detesterebbe i reality show.

Gene Gnocchi ha rilasciato un’intervista a La Stampa dove non ha risparmiato critiche alla tv odierna e inoltre ha svelato perché non sarebbe intenzionato ad andare nei reality show, a meno che non avesse bisogno di soldi.

“Mi sembra che oggi sia tutto più facilone, non c’è tanta voglia di inventare. I format sono sempre quelli, i reality, i giochi: molti adattamenti, poche idee. Reality con poca spesa e molta resa? Infatti. È tutta una chiacchiera su dinamiche sviluppate artificialmente, il tizio del Grande Fratello 6 che tradisce la fidanzata con quella della Pupa e il Secchione 8. Ammetto di fare un po’ fatica a seguirli. Se andrei a L’Isola dei Famosi? Sì, se avessi bisogno di soldi per rifare la cucina o i bagni”, ha dichiarato il conduttore, mentre si vocifera che suo fratello Charlie sia in lizza per il GF Vip.

Gene Gnocchi

Gene Gnocchi contro i reality show

Gene Gnocchi non ha nascosto il suo disappunto verso i reality show e le sue dichiarazioni hanno lasciato stupiti i fan visto che, da alcuni mesi a questa parte, si parla di una presunta partecipazione di suo fratello Charlie al GF Vip.

Oltre a lui sembra che prenderanno parte al programma anche Pamela Prati, Chadia Rodriguez, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi.

