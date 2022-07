In queste ore sui social si è sparsa la voce che forse, un domani, Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero tornare insieme.

Non è trascorso neanche un mese da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato il loro addio e sui social, complici le speranze dei fan, già si avvicendano indiscrezioni riguardanti un presunto ritorno di fiamma per la celebre ex coppia. L’indiscrezione è stata riportata da Leggo, mentre nei giorni scorsi si è parlato di un presunto trasferimento di Ilary a Milano e di una presunta convivenza di Francesco Totti e della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Ilary Blasi e Totti: l’indiscrezione sul ritorno di fiamma

In tanti tra i fan dei social sperano che un domani Totti e Ilary Blasi tornino insieme e forse, anche per questo motivi, sui social hanno iniziato ad avvicendarsi indiscrezioni in merito al ritorno di fiamma tra i due. Ovviamente i rumor non hanno trovato conferme e per ora la coppia ha fatto sapere di voler gestire in forma privata la propria separazione, com’è giusto che sia.

Ilary nel frattempo è tornata a Sabaudia , dove si sta godendo un po’ di meritato relax in compagnia della famiglia, dei figli e degli amici di sempre. Nessuna notizia invece per quanto riguarda Francesco Totti che, dopo l’ultimo avvistamento nei pressi della casa di Noemi Bocchi, è praticamente sparito dal radar dei social.

