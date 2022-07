Lorella Cuccarini ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua lite con la celebre “rivale” Heather Parisi.

Tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi non è mai corso buon sangue e a La Nuova Sardegna è stata la stessa insegnante di Amici a svelare alcuni retroscena sui vecchi dissapori con la collega che, a quanto pare, non si sarebbero mai risolti. La Cuccarini ha infatti svelato che, dopo aver litigato con la Parisi nel dietro le quinte di Nemicamatissima, lei l’avrebbe bloccata anche sui social.

Più volte Lorella Cuccarini e Heather Parisi hanno dato prova di non avere buoni rapporti e nelle ultime ore la prof di Amici ha anche rivelato che la collega l’avrebbe bloccata sui social.

Per quanto riguarda la Parisi invece, più volte si è pubblicamente scagliata contro la Cuccarini via social. “Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto“, aveva scritto in una sua frecciatina rivolta alla collega quando era stata annunciata la sua conduzione a La Vita in Diretta. Tra le due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro? In tanti si chiedono il perché del loro continuo conflitto.

