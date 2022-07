Guenda Goria si è confessata a cuore aperto dopo il delicato intervento a cui è stata sottoposta per una gravidanza extrauterina.

Nei giorni scorsi Guenda Goria ha subito un delicato intervento per una gravidanza extrauterina e purtroppo, a causa dell’accaduto, le è stata asportata una tuba. Nonostante questo Guenda ha ammesso che cercherà ancora di avere un figlio naturalmente e ha anche rivelato che non le dispiacerebbe adottare:

“Credo che sia un grande atto d’amore e che la genitorialità abbia a che fare fino ad un certo punto con fattori biologici. Purtroppo però non è un percorso semplicissimo per le coppie, spererei lo fosse di più”, ha dichiarato a Fanpage.

Guenda Goria dopo l’intervento: la confessione

Guenda Goria ha subito un delicato intervento nei giorni scorsi per una gravidanza extrauterina. Lei stessa ha confessato che, nonostante le difficoltà vissute negli scorsi mesi (è stata operata anche per via dell’endometriosi) sarebbe intenzionata a provare ancora ad avere un figlio.

“È chiaro che nella mia situazione però, soffrendo già di endometriosi ed essendo stata operata ad un ovaio, non sarà semplicissimo. Ora ho anche tolto una tuba, quindi se nascerà un bambino sarà quanto meno un giocoliere”, ha confessato ironica Guenda a Fanpage. Il fidanzato Mirko Gancitano non ha mai smesso di starle accanto in questo momento per lei particolarmente difficile.

