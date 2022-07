Ospite del programma su Twitch di Simone Buratti e Jody Cecchetto, l’ex gieffina Paola Di Benedetto ha sparato a zero su Denis Dosio.

Paola di Benedetto ha asfaltato Denis Dosio, che ha raggiunto la popolarità su OnlyFans con dei video shock (in uno dei più discussi si sarebbe infilato delle patatine fritte nel lato B). L’influencer ed ex vincitrice del GF Vip, interrogata in una diretta Twitch su alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, ha dichiarato su Dosio:

“Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire”, e ancora: “Con le patatine nel c***o ha superato…”.

Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto contro Denis Dosio

Paola Di Benedetto ha suscitato l’ilarità generale esprimendo il suo parere su Denis Dosio che, come lei, è stato anche un concorrente del GF Vip. Secondo l’influencer Dosio meriterebbe di essere “rinchiuso in un manicomio” a causa di alcuni dei video scandalo da lui condivisi sui social. L’ex gieffino replicherà alle parole spese dall’influencer nei suoi confronti?

Oltre al già citato video scandalo riguardante le patatine fritte nel lato B, Dosio sarebbe stato persino arrestato per alcuni dei suoi video spinti su OnlyFans. L’ex gieffino infatti, per realizzare uno di questi, si sarebbe recato senza veli in un bosco insieme a un suo coetaneo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG