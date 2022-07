L’influencer Chiara Ferragni ha svelato ai fan dei social perché ha scelto di chiamare i suoi figli Leone e Vittoria.

Oggi i piccoli Leone e Vittoria Lucia Ferragni sono delle vere e proprie star dei social e la loro mamma, Chiara Ferragni, ha svelato attraverso le sue stories di aver scelto lei i nomi dei suoi due bambini. Entrambi i nomi avrebbero per lei dei significati particolari: Leone lo avrebbe infatti scelto per la sua passione per il Re Leone e per un tatuaggio che si era fatta fare poco prima di conoscere Fedez. Mentre Vittoria, il cui soprannome è “Vitto”, le sarebbe sempre piaciuto come nome femminile, e inoltre avrebbe a che fare con alcune “vittorie” raggiunte nel periodo in cui è nata la bambina.

“E’ stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po’ maschile e femminile, mi piace questo mix. Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita”, ha dichiarato l’influencer nelle sue stories.

Chiara Ferragni: il significato dei nomi dei suoi figli

Chiara Ferragni ha ammesso di aver scelto personalmente i nomi dei suoi bambini, che sarebbero stati poi approvati dal marito Fedez. Per il piccolo Leone – nato appena 2 anni dopo l’inizio della liaison tra i due – l’influencer ha confessato:

“Era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede – avevo fatto un’estate completamente single, senza frequentare nessuno – avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me era il simbolo dell’amore questo tatuaggio. Mi sentivo un po’ una leonessa che voleva trovare il suo leone. Quando ho conosciuto Fede, ci siamo frequentati e questo tatuaggio ha avuto ancora più significato, perché rappresentava il nostro amore. Il primo frutto del nostro amore è stato Leo e lo volevo chiamare Leone, e anche a Fede è piaciuto”. Leone è nato nel 2018, mentre la piccola Vittoria è nata nel 2021.

