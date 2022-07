Mentre Stanzani piangeva la scomparsa del nonno, Tommaso Zorzi si è mostrato mentre era al mare. L’influencer è stato travolto dalle polemiche.

Tommaso Zorzi si è visto costretto a replicare a un’ondata di critiche dopo che, attraverso i social, si è mostrato in totale relax al mare. Nello stesso momento il suo fidanzato, Tommaso Stanzani, aveva condiviso sui social il suo dolore per la scomparsa di suo nonno, e in tanti hanno quindi accusato il vincitore del GF Vip di non essergli stato accanto in un momento tanto difficile. Zorzi ha presto replicato attraverso le sue stories:

“Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto. Tirando in ballo un altro lutto” ha dichiarato, e ancora: “Lo squallore non si ferma neanche di fronte alla morte. Io e Tommy abbiamo un rapporto talmente vero che, pensa un po’, non si misura in instastories”.

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi: la replica per il lutto di Stanzani

Una vera valanga di critiche ha travolto Tommaso Zorzi che, almeno attraverso i social, non ha manifestato la sua vicinanza verso il fidanzato Tommaso Stanzani, che in queste ore è stato colpito da un grave lutto.

“Ha parlato della nonna morta in una rsa per 6 mesi asciugando tutti con la storia della lasagna, muore il nonno del fidanzato e si fa le stories ironiche in spiaggia. Non so in che stati siano i rapporti tra i due (mi auguro deteriorati a questo punto) ma una cosa così fa schifo”, ha tuonato un utente sui social, a cui Zorzi ha preferito non mandarle di certo a dire. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Per il momento sembra che tra lui e Stanzani le cose procedevano a gonfie vele.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG