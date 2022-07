In queste ore sui social sono circolate indiscrezioni riguardanti un presunto interesse di Gianni Sperti verso un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Secondo voci sempre più insistenti, Gianni Sperti potrebbe essere interessato all’ex naufraga ed ex professoressa dell’Eredità Cristina Buccino. In tanti tra i fan dell’opinionista hanno infatti notato uno scambio di like tra i due e si chiedono se presto ci saranno ulteriori novità.

Gianni Sperti interessato a Cristina Buccino? L’indiscrezione

I fan dei social avrebbero notato uno scambio di like tra l’opinionista Gianni Sperti e l’ex volto dell’Isola dei Famosi Cristina Buccino, e in tanti sono in attesa di sapere se tra i due ci sia davvero qualcosa e se l’indiscrezione verrà smentita o confermata dai due diretti interessati.

Da anni ormai Gianni Sperti mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata e, dopo le nozze con Paola Barale, delle sue liaison non si è più saputo praticamente nulla. In tanti sperano di scoprire ulteriori dettagli sulla vita privata dell’opinionista che, sulla questione, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo. Quanto a Cristina Buccino, anche lei per ora ha preferito non commentare le voci sul suo conto e pertanto ai fan non resta che attendere ulteriori indizi.

