Emy Buono, fidanzata di Denis Dosio, non ha gradito le critiche di Paola Di Benedetto al suo ragazzo e ha deciso di rispondere per le rime.

Nelle scorse ore in una diretta Twitch Paola Di Benedetto non era stata clemente con Denis Dosio, e alla vista di una sua foto aveva affermato “Rinchiudetelo in manicomio e non fatelo più uscire”. La fidanzata di Dosio, Emmy Buono, ha replicato alle parole della modella affermando: “L’unica cosa che so di questa signora è che una assettata di visibilità. Anche perché è finita, nessuno parla più di lei. Ha fatto notizia sui social solo grazie a questo episodio (…) Ma lei dovrebbe rinchiudersi lì. Ne ha veramente tanto bisogno! E poi, dai, nessuno la calcola più. Non sento parlare di lei da anni. Ma chi l’ha messa in mezzo a questa tizia? Ma sti gran ca*** di ciò che pensa” (ha tuonato stando a quanto riporta Blogtivvu).

Paola Di Benedetto

Denis Dosio: la fidanzata contro Paola Di Benedetto

A quanto pare Emy Buono non ha digerito le affermazioni fatte da Paola Di Benedetto sul conto del suo fidanzato, Denis Dosio, e di certo non gliele ha mandate a dire. L’ex fidanzata di Federico Rossi replicherà alle parole della Buono? Al momento sulla questione tutto tace e anche Denis Dosio – a cui Instagram al momento ha chiuso i profili – ha preferito non commentare la questione.

Negli ultimi mesi l’ex gieffino è più volte finito nell’occhio del ciclone per i suoi video espliciti su OnlyFans e per esser stato arrestato in un bosco mentre era senza vestiti insieme a un suo coetaneo (con cui a quanto pare stava realizzando proprio uno dei video da inserire nella piattaforma).

