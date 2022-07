Ida Platano si è sfogata via social dopo che le sarebbero giunte delle critiche rivolte a suo figlio Samuele.

Ida Platano sta trascorrendo le vacanze estive in compagnia di suo figlio e sui social, di tanto in tanto, si è mostrata proprio in sua compagnia durante le giornate al mare o le cene al ristorante. Qualcuno però non ha perso occasione per criticare il ragazzo e la sua educazione, e così la dama di UeD è andata su tutte le furie. “Ma il fatto di educarlo? Non sa mangiare a tavola? Ma io vi vengo a dire come dovete crescere i vostri figli? Secondo me vi dovete educare voi”, ha tuonato, e ancora: “Bloccherò, denuncerò, farò la qualsiasi cosa quando toccate mio figlio, per il resto non comment”.

Ida Platano: lo sfogo per le critiche a suo figlio

Ida Platano è andata su tutte le furie per le critiche rivolte a suo figlio Samuele, e sui social non ha perso occasione per replicare a tutti coloro che, in queste ore, le hanno intimato di “educare” il ragazzo. Ida non se l’è fatto ripetere due volte e ha minacciato d’intraprendere azioni legali contro chi d’ora in avanti oserà anche solo parlare di suo figlio.

La dama del trono over ha un legame speciale con Samuele, che ha cresciuto praticamente da sola e con tutte le sue forze. In tanti si chiedono se Ida tornerà a Uomini e Donne per cercare il vero amore ma nel frattempo sembra proprio che la dama sia concentrata solo su suo figlio e che non abbia intenzione di subire altre delusioni (com’è stata l’ultima vissuta per Riccardo Guarnieri).

